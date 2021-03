Mamá de Tomás habla tras formalización de su tío: «Yo sé que es inocente» Luego de que se negara la prisión preventiva para el tío abuelo de Tomás, la mamá del menor se refirió a esta decisión y el trabajo del fiscal

La jornada de este martes se llevó a cabo la extensa formalización en contra de Jorge Escobar, el hasta el momento único acusado de homicidio calificado por la muerte del pequeño Tomás Bravo, quien fue encontrado tras nueve días de búsqueda.

Finalmente la jueza no encontró que existieran las pruebas necesarias que involucraran al tío abuelo del menor en su asesinato, por lo que se negó la prisión preventiva y se establecieron seis meses para la investigación. Es en este contexto que Estefanía Gutiérrez, habló de esta situación.

En conversación con ‘Buenos días a todos’, la madre de Tomás señaló sobre su tío: «Yo sé que es inocente, que no es culpable y que se tiene que seguir investigando. Yo viví con él, hay mucha gente que no sabe, pero nosotros como familia éramos muy unidos. Tomás era todo para nosotros».

Siguiendo por esta línea, Gutiérrez no dudó en criticar el trabajo realizado por la fiscalía. «No muestran pruebas concretas contra mi tío. Él (fiscal) culpa, culpa, culpa, pero no busca otros antecedentes. ¿Quién sabe si hay una o varias personas libres que se están riendo y pueden hacer lo mismo con otros niños? Hay más sospechosos, esto es muy raro».

«Hay muchas cosas que no concuerdan. No calzan las horas. Igual que la data de muerte, él no murió ese mismo día. Entonces, ¿Cómo se pudo haber mantenido mi hijo ahí?» agregó la mamá de Tomás Bravo sobre lo expuesto por la Fiscalía en la formalización.

Junto con esto, la joven agregó que «hace poco estaba analizando que no voy a volver a ver mi hijo (…) Yo creo que se vienen procesos muy duros, pero el apoyo de la gente me ha mantenido firme».

Para finalizar, la mamá de Tomás quiso dar las gracias por todo el cariño que ha recibido. «Agradezco el apoyo por quienes quieren hacer justicia por mi hijo. Me han acompañado en este proceso tan angustiante para mí, le han dejado cositas a mi hijo. Hoy recibí una carta de una niñita. También a los Bomberos, Carabineros a la PDI, a todas las instituciones. Estoy muy agradecida».