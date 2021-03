Las confesiones sin filtro de Marcelo ‘Chino’ Ríos: «Nunca me gustó la vida del tenista» Durante el programa 'De tú a tú', el ex tenista Marcelo Ríos se reveló con respecto a su carrera, ser el N°1 y su nueva vida en EE.UU.

El retirado tenista Marcelo Ríos fue parte el último capítulo de ‘De tú a tú’, y fueron varias las confesiones que entregó en pantalla. Bajo la conducción de Martín Cárcamo, el deportista reveló detalles de su carrera profesional. Así como también la vida de excesos durante sus años más polémicos.

Según la información que recoge Al Aire Libre, uno de los mayores triunfos en la trayectoria del tenista también marcaron uno de sus periodos más negativos. Recordemos que Marcelo Ríos fue nombrado como N°1 en ranking ATP, cuando solo tenía 21 años.

«Me hizo mal ser número uno del mundo. Me hizo ser más conocido. Empieza a aparecer la farándula, se meten en tu vida, aparecen las mentiras y lo que menos importa era si ganaba un partido de tenis. Interesaba si me mandaba una cagada», comenzó contando el ahora retirado deportista.

El ‘Chino’, explicó que por aquel entonces, se tomó de manera negativa esta nueva faceta de su vida. «Nadie te enseña a ser ídolo. Yo seguí haciendo mi vida, yo era Dios en Chile. En un país donde no hay ídolos, donde no habíamos ganado ni una huea, con 21 años».

Con respecto a esto, el deportista reflexionó que le hubiera encantado haber alcanzado este éxito más adelante en su vida y en una edad más madura, como a los 28.

«Fue demasiado intenso, pasó todo muy rápido. Nunca me gustó la vida del tenista. Me gustaba jugar, entrenar, competir. Pero la vida, los viajes, las maletas, todas las semanas andar solo. No me gustaba», reveló al rubio natural.

La nueva vida de Marcelo Ríos

La conversación no se detuvo ahí, sino que continúo con la nueva vida del Chino Ríos. Esta vez, en Estados Unidos.

Según sus declaraciones, el tenista confesó que allá puede ser simplemente ‘Marcelo Ríos’, una persona sociable y común. Mientras que en Chile, se convierte en el ‘Chino Ríos’, una figura polémica y confrontacional.

Además, el deportista también se refirió a las supuestas operaciones estéticas que se realizó en su rostro. «Me arreglé la frente por el sol. En esa época no se ocupaba bloqueador y me hice mierda la cara con el sol. Se me hicieron surcos y me los arreglé. No podía cerrar los ojos, dormía con los ojos abiertos. Me arreglaron», explicó el deportista.

Por último, la entrevista no podía terminar sin que Marcelo Ríos comentara sobre su vida de excesos. Tras confesar que nunca había consumido sustancias como cocaína, reveló que ingería «solo copete y marihuana. Una vez probé éxtasis y no me pasó nada».

La revelación sin embargo, fue cuando el tenista contó que tras dejar el alcohol ,llegó a consumir 12 miligramos de Ravotril al día. «Estoy con psiquiatra ahora, que me está ayudando a dejarlo«, sentenció.