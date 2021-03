Cata Pulido contra Paz Bascuñán: «Está desesperada por buscar la emoción» En el programa 'Las Indomables', Cata Pulido no tuvo piedad en criticar el trabajo de la actriz Paz Bascuñán en 'Demente'.

Sin polémica parece que no vive Cata Pulido, ya que disparó con todo contra la actriz Paz Bascuñán quien protagoniza la nueva nocturna de Mega ‘Demente’.

En el programa de internet ‘Las Indomables’, la también actriz criticó el rol que realiza su colega en la producción de Mega, donde interpreta a una madre que perdió a su hijo.

«Es muy graciosa cuando hace comedia, pero de verdad creo que le falta peso. Está en distintos colores», dijo la rubia.

Asimismo también expresa que «ella está buscando enardecidamente el papel por lo que está pasando el personaje. Pero se nota que está desesperada por buscar la emoción».

La Cata también menciona que Paz todavía «está buscando la tecla para el personaje (…) No sé… Desgraciadamente hemos lamentado algunas pérdidas de niños y uno ve a esos padres y es tan distinto su dolor. Lo analizo como actriz, pero no me gustó mucho».

Sobre Demente

El lunes 15 de marzo se estrenó a través de Mega ‘Demente’, su nueva apuesta nocturna que cuenta el misterio de un niño que despareció producto de un ‘portonazo’.

En la trampa, la Brigada de Investigaciones (BDI), realiza una labor muy importante ya que se encuentran en la búsqueda de los responsables, donde el riesgo cada vez es mayor.

Pese a lo prometedor que sonaba la producción, esta registró el peor en sintonía de la nueva era de las teleseries de la señal, promediando en su primer capítulo 11,3 puntos de rating y quedando en el tercer lugar.

No obstante, según lo informado por El Filtrador, la producción ha manifestado una leve alza en su sintonía teniendo su capítulo más visto el pasado miércoles donde obtuvo 15,6 unidades.

De esta manera, ‘Demente’ durante sus ocho capítulos emitidos ha promediado 13,8 puntos de rating, quedando todavía lejos de sus antecesoras, manteniéndose como la menor vista.