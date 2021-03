La triste verdad de Leo Rey: vivió una dura niñez bajo el cuidado de su padre Durante un nuevo capítulo en ‘De tú a tú’, el cantante nacional Leo Rey relató las crudas experiencias de su infancia.

Para todos, Leo Rey siempre ha sido una figura carismática y alegre. Sin embargo, según el propio cantante, su vida no siempre ha sido un éxito. Y es que durante un nuevo capítulo del late de Canal 13’ De tú a tú’, el artista contó la cruda niñez que vivió bajo el cuidado de su padre.

El programa de conversación conducido por Martín Cárcamo, ha ido recolectando grandes confesiones en cada episodio. Y en esta ocasión, no fue la excepción. Tras dar un enfoque más allá de su carrera, el vocalista de cumbia relató cómo vivió terribles hechos de violencia mientras crecía.

Según la información que recopila Página 7, el propio Leo Rey habría contado que su papá lo amarraba con cadenas para que no saliera a jugar. “Sentía vergüenza en ese momento, porque los niños se daban cuenta que yo estaba ahí encadenado, como preso. Incluso una vez me tiró amarrado y desnudo afuera de la caseta, porque yo estaba haciendo un berrinche”, es parte del lamentable relato del artista.

“Me sacaba la cresta. Entonces se escuchaban los gritos y había gente que acudía en mi ayuda. Hasta creo que una vez en el suelo me tiró Tanax porque yo lloraba mucho”, agregó.

La confesión de Leo Rey no terminó ahí. Sino que también contó la precaria situación en la que creció, y su falta de educación formal. “Nunca fui al colegio porque era imposible. Mi papá se estaba moviendo de población en población y de ciudad en ciudad”.

Tal como reporta el medio antes mencionado, el reconocido cantante vivió su infancia en una pequeña casa desarmable, y regularmente tenía que conseguir agua con sus vecinos para poder comer y limpiarse. “De chico me lavé la ropa, me la cosía, cocinaba y me acostumbré a hacerle las cosas a mi papá”, contó el artista.

El pasado de Leo Rey

Cecil Leonardo Leiva Reyes es el verdadero nombre detrás de la figura de cumbia. Y a pesar de colectar una carrera de éxitos, el cantante confesó a las pantallas del 13 que nació de un matrimonio problemático. En donde además, su madre no pudo hacerse cargo de cuidarlo.

“Yo me crie solamente con mi papá. A él lo obligaron a casarse con mi mamá porque la dejó embarazada. Ella era menor de edad, quedó embarazada a los 14 o 15 años. Yo estuve con mi mamá un año hasta que ella pudo mantenerse, y después me entregó a cargo de mi papá. Crecí en la calle”, es parte la cruda realidad que contó el vocalista.

Sin embargo, Leo Rey también recuerda claramente el momento en que por fin pudo hacer frente a las duras crianzas de su padre, y lo encaró. “Tenía 14 años, y tras vivir un episodio humillante le dije decidido y solo una vez: ‘a mí nunca me vai a pegar de nuevo, viejo conche… ‘. Fue como revelarse. Si él me hubiese agarrado, olvídate, yo creo que hasta me mata”. Con estas declaraciones, el cantante terminó su relato.