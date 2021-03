«Se minimiza la pérdida»: Ingrid Aceitón habló tras perder su embarazo A casi dos meses de revelar que perdió su avanzado embarazo, Ingrid Aceitón compartió un sentido mensaje sobre el complejo proceso.

El 25 de enero pasado Ingrid Aceitón impactó a sus seguidores al dar a conocer una devastadora noticia, pues a los siete meses de embarazo perdió repentinamente a su hija Alice, compartiendo un desgarrador mensaje sobre esta lamentable situación.

«Mi hija Alice está muerta, ya no está conmigo. Yo desecha, destrozada, muerta en vida» comenzó escribiendo en ese momento la ex candidata a Miss Chile, junto con agregar: «Solo pido que no se especule nada, por favor. No sabemos absolutamente nada».

Tras esto Ingrid Aceitón se alejó por un tiempo de las redes sociales, pero recientemente volvió para agradecer todo el cariño que ha recibido frente a la triste pérdida, además de hablar cómo ha sobrellevado el dolor, acompañada en todo momento por su pareja.

Es por lo mismo que recientemente la comunicadora compartió un sentido texto a través de sus historias de Instagram, donde explica todas las dificultades a las que se enfrentan las madres cuando pierden un embarazo, en especial uno tan avanzado.

«Respeta mi duelo» se llama el escrito de Ingrid Aceitón donde comienza señalando: «Sabías que cuándo muere tu hijo dentro de tu vientre, la noticia te la da el doctor y te dejan sola. Sabías que no te dan la opción de elegir cómo quieres entregar a tu hijo».

«Sabías que luego de entregar a tu hijo muerto te vuelven a internar en sala de parto. Escuchando el llanto de otros bebés y viendo la alegría de otros, mientras tu acabas de perder a tu hijo. Sabías que no te explican, ni hay acompañamiento en el proceso natural que realiza el cuerpo de una mamá sin hijo» agregó la joven.

Finalmente Ingrid Aceitón se refirió a la poca investigación que existe sobre la pérdida de los embarazos, además de mencionar que los efectos psicológicos que provoca en los padres pueden durar décadas si se llevan en silencio.

Aquí te dejamos el mensaje de Ingrid Aceitón