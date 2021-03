“Es una marxista”: Duros comentarios de Patricia Maldonado a periodista de Mega Sin pelos en la lengua, Patricia Maldonado le dijo de todo a la periodista del "Mucho Gusto", Paulina de Allende-Salazar.

No se lo mandó a decir con nadie. Y es que cada vez que Patricia Maldonado entra en una nueva polémica, lo hace sin pelos en la lengua. Esta vez, la «Maldo” criticó duramente a la periodista del “Mucho Gusto”, Paulina de Allende-Salazar.

«Marxista, cabeza de gelatina y estúpida» es tan sólo parte de lo que habría dicho la opinóloga.

Durante el último capítulo del show ‘Las Indomables’, Patricia Maldonado le habría dicho de todo a la periodista. Durante el programa que comparte con Catalina Pulido, la Maldo no se aguantó. Y cuestionó duramente el comentario que hizo Paulina de Allende durante un despacho que realizó en “Mucho Gusto”.

La cosa sería así. Tal como reporta La Cuarta, mientras Paulina de Allende realizaba una transmisión a Mega, la periodista habría dicho que los manifestantes que se reunieron para rendir honores al monumento de Baquedano, eran de “extrema derecha”. Y ahí explotó la cosa.

Y es que parece que a Patricia Maldonado no le sentó nada de bien este comentario. Sin guardarse nada, la ex panelista le dijo de todo. “Cuando una persona se expresa así, es porque es una extrema marxista. Paulina de Allende es una extrema marxista”. Así partió la serie de contundentes comentarios por parte de la Maldo.

“Una descriteriada con todas sus letras, y no se lo mando a decir con nadie. Porque esto que estaba ahí, no era de extrema derecha, era gente que ama a su país. Que fue a rendir un homenaje”. Maldonado no se detuvo ahí, sino que además trató a la periodista de “cabeza de gelatina”.

Patricia Maldonado y su lengua de hierro

A pesar de las duras palabras, Patricia Maldonado no terminó ahí su discurso. Sino que además cuestionó la objetividad y las labores periodísticas de Paulina de Allende. Según el medio antes nombrado, esto fue lo que dijo la Maldo: “Cuando una persona, una periodista se le sale el alma marxista, pierde el norte. No da un diagnóstico correspondiente”.

La ex panelista del mismo canal, agregó además, que “menos mal que esta mina no es doctora. Porque si fuera doctora se le mueren los pacientes”.

Y como por si fuera poca la cosa, Patricia Maldonado terminó las críticas con una dura reflexión con respecto a lo que fueron las manifestaciones al homenaje a Baquedano. “Yo lo estaba viendo y me alegra que la gente haya ido. El país, señora Paulina de Allende, no es suyo, nos pertenece a todos los chilenos. Métaselo bien en esa estúpida cabeza. Si es que tiene una neurona”, fueron las duras palabras de la conductora.