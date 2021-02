«No callen»: Daniella Campos se sincera tras episodios de violencia A través de Instagram, la modelo y periodista Daniella Campos, reveló haber sido víctima de violencia intrafamiliar.

Hace un par de semanas, la modelo y periodista Daniella Campos junto a su esposo, Esteban Caldentey, fueron formalizados por violencia intrafamiliar tras un incidente ocurrido en su residencia en la comuna de Colina.

El Tribunal de Garantía de la zona, había decretado en ese entonces una orden de alejamiento, además de 50 días de la investigación de los hechos. Sin embargo, esta jornada Campos rompió el silencio y a través de un video en Instagram, confirmó que había sufrido maltratos desde hace 8 años.

“Quiero partir diciéndoles que quiero confirmar la noticia que salió en la prensa. Me cuesta mucho decir lo que estoy diciendo hoy día, me costó ocho años decirlo. Yo, Daniella Campos, soy víctima de violencia intrafamiliar, tanto física como sicológica hace ocho años”, dijo.

La modelo también argumentó que le costó realizar la denuncia “por vergüenza, por ser una persona pública, por diferentes motivos que quizás las mujeres u hombres que me están escuchando van a saber lo que eso significa”.

«Escuché muchas veces que el matrimonio era difícil, quise salvarlo muchas veces, porque uno se casa por un proyecto de familia, sueña con esa familia que uno quiere formar, quiere ver crecer a sus hijos con su mamá y su papá», explicó la también periodista.

Tras lo ocurrido, Campos hizo el llamado sus seguidores a “que no cometan el error que yo cometí, que no callen, que no normalicen las situaciones, que nada justifica el no ser feliz, el sufrir maltratos y jugar a la familia feliz».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Daniella Campos (@daniellacamposl)

«Hay una carpeta investigativa»

Sobre lo ocurrido la noche del 8 de febrero, Daniella Campos no se quiso referir debido a que «hay una menor de por medio y nosotros como padres debemos proteger a nuestros hijos por sobre todas las cosas. Y esto está en una carpeta investigativa que está en manos de la justicia hoy día».

“Lamento no haber sido lo suficientemente honesta para enfrentar la situación y haber tenido que llegar a la pesadilla que tuve que vivir el último tiempo, de la cual todos fueron testigos a través de la prensa», puntualizó.