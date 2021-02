Lucho Jara sacó carcajadas con video bailando desde la piscina A través de redes sociales, Luis Jara compartió un video donde sale bailando de la piscina, completamente vestido, desatando carcajadas.

No cabe duda que Luis Jara es más que activo en sus redes sociales, especialmente en TikTok, pues desde que se creó una cuenta en la plataforma de moda, ha estado compartiendo una serie de divertidos videos de todo tipo que sacan carcajadas a sus seguidores.

Así ocurrió recientemente, pues el intérprete de ‘Velita Blanca’ subió un particular registro en el que aparece saliendo de una piscina vestido de pies a cabeza de un elegante terno, mientras baila al ritmo de la pegajosa canción ‘Be my lover’ de La Bouche.

«Estoy diagnosticado. Es progresivo así que No se preocupen. Mi familia lo tiene completamente asumido. Les pido que lo dejen así. Ya no hay vuelta. Que tengan una muy buena noche» escribió Jara en su cuenta de Instagram para acompañar el hilarante video.

Obviamente que la publicación se convirtió en un éxito total entre sus seguidores, pues consiguió más de 14 mil me gusta y decenas de comentarios en pocas horas, donde le dijeron de todo, pues a algunos le encantó, mientras que otros lo llenaron de críticas.

«Por un Chile sin luchos Jaras en tv»; «Yo quiero ser como tú, tan feliz!!!!»; «Hasta empapado te ves bien!»; «Luchito no se cansa cada ves me rio mas de sus locuras»; «Luchito en días de depresión.. me alegras el día»; «Lindo Luchito eres genial»; «Eres lo máximo!!!» y «Eres tan simpatico, te adoro» le escribieron a Luis Jara.

Tanto revuelo generó su último video que incluso saltó a Twitter donde recibió varias críticas por parte de algunos usuarios que encuentran que tiene demasiado ego, aunque de todas formas varios salieron a defenderlo, aplaudiendo sus ganas de pasarlo bien.

Lucho Jara sube un Tik Tok feliz de la vida y los amargados se quejan, suban ustedes un Tik Tok a ver si les da. — Danilo lueiza (@beetbusterr) February 18, 2021

Cuanto te afecto la pandemia? NIVEL LUCHO JARA https://t.co/ttfU6JBVVO — Maca (@pobremacarena) February 18, 2021

Aquí te dejamos el video de Lucho Jara