JC Rodríguez le dedicó un bello mensaje a Laura Prieto tras la pérdida de su madre Tras conocer la muerte de su ex suegra, Julio César Rodríguez se tomó un tiempo para enviarle unas palabras de apoyo a Laura Prieto.

Durante esta jornada Laura Prieto dio a conocer el fallecimiento de su mamá, esto luego de luchar por un largo tiempo contra un tumor, que en el último tiempo la tuvo muy complicada de salud y razón por la que incluso viajó a Uruguay el año pasado para cuidarla.

En este contexto que Julio César Rodríguez, su ex pareja, quiso tomarse un momento al finalizar el matinal de Chilevisión ‘Contigo en la mañana’ para dedicarle un sentido mensaje de ánimo, ya que el conoció personalmente a su madre y le tenía mucho cariño.

«Me tomo 10 segundos. Falleció Mercedes mi exsuegra, la mamá de Laura Prieto, una persona bellísima que encarna los valores más lindos de un ser humano» comenzó señalando el periodista, junto a lo que agregó con lágrimas en los ojos: «Laurita para ti un beso».

Las palabras de Laura Prieto

La propia actriz fue la encargada de dar a conocer esta situación a través de sus redes sociales, donde compartió una serie de postales en compañía de su madre, a quien le quiso dedicar unas desgarradoras palabras de despedida que emocionaron a sus seguidores.

«No me quedo nada por decirte porque siempre nos dijimos todo. Solo decirte que estoy orgullosa de la mujer que eres que peliaste contra un tumor 20 años y hasta la última bocanada de aire la seguiste peliando» escribió Laura Prieto en la publicación.

Siguiendo por esta línea agregó: «Sos el mejor ejemplo a seguir una mujer trabajadora honrada, honesta ufff mamita … me dueles el alma… voy a tener que aprender algo que no me enseñaste que es a vivir sin vos… pero me diste todas las armas para ser una mujer fuerte y decidida!!! Te amo tan fuerte, tan fuerte, agradezco llegar a tiempo poder acompañarte».

«Yo acá abajo voy a tratar de ser todo lo que vos querías que fuera. Se que donde estás sos libre, no hay dolor, no hay enfermedad solo hay amor» señaló Laura Prieto, junto con afirmar que: «Mamá me dueles en el medio del alma, el dolor de soltarte y la paz de que estás ahí al fin nos soltaste… estaremos bien… todo estará bien.