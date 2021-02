Gisella Gallardo subió fotito en medio de rumores de quiebre con Pinilla A través de Instagram, la comunicadora Gisella Gallardo subió una osada foto. Sus seguidores le preguntaron por Mauricio Pinilla.

Con un paisaje que muestra de fondo el Lago Rapel y vistiendo un bikini azul apareció este martes en Instagram Gisella Gallardo, quien está disfrutando de sus vacaciones en la región de O’Higgins.

«Tómate un momento para ver lo increíble que eres», escribió la rubia, lo que rápidamente se tradujo en miles de comentarios y likes que al cierre de esta nota sobrepasaban los 11 mil.

Entre esos comentarios, apareció el de María Teresa Matus, esposa del futbolista Arturo Vidal quien respondió «tu eres increíble amiguita 😘😘».

Sin embargo, pese a los piropos entregados hacia la mujer, muchos de su seguidores se preguntaban sobre si estaba ahí Mauricio Pinilla, su esposo. Consulta que no fue respondida por Gallardo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gissella Gallardo (@gissepaz)

Aumentan los rumores

Hace unos días la periodista Cecilia Gutiérrez en una transmisión de Instagram, aseguró que Gisella Gallardo y Pinilla estarían separados desde hace un tiempo.

“Gissella me confirmó que ella está separada de Mauricio Pinilla, efectivamente están distanciados”, contó Cecilia, añadiendo que “siempre he dicho que prefiero llamarlo un distanciamiento porque no está todo dicho. Esta puede ser una pelea más, un distanciamiento más. Ahora, si vuelven es cosa de ellos. Se entiende que Mauricio está pasando por una situación personal y profesional súper complicada”.

Además, este rumor parece cada vez más cierto cuando en los últimos post de la rubia se le ve sin el astro nacional, sino que acompañada de sus hijos y familiares más cercanos.

Pero eso no es todo, ya que hace casi un mes publicó en la red social de la camarita, un críptico mensaje que decía: «Siempre viene algo mejor, con menos problemas y más amor», dejando sembrada la duda en sus seguidores.

Por otro lado, la cuenta personal de ‘Pinigol’ se encuentra sin actividad desde hace casi dos semanas.