Tribunal autoriza acceso a llamadas de mamá, papá y tío abuelo de Tomás Bravo A casi una semana de la desaparición del pequeño Tomás Bravo, desde el Tribunal de Arauco se autorizaron nuevas pericias para encontrarlo.

Ya van seis días de búsqueda del pequeño Tomás Bravo, quien desapareció el pasado miércoles 17 de febrero luego de salir junto a su tío abuelo a buscar unos animales durante la noche. Desde ese momento que se han movilizado todas las policías y otros grupos para encontrarlo.

Es en este contexto que desde el juzgado de Garantía de Arauco, se autorizó a la fiscal del caso, Carolina Molina, para acceder al registro de llamadas telefónicas y mensajes, además de la ubicación geográfica de los más cercanos al menor de tres añitos.

De acuerdo a lo reportado, la fiscal Molina tendrá acceso a los celulares de Estefanía Gutiérrez, la madre, Moisés Bravo, el padre y Jorge Eduardo Escobar el tío abuelo del pequeño Tomás y con quien fue visto por última vez en el sector de Caripilun.

Frente a esta solicitud, de acuerdo a lo que reporta Radio ADN, se realizó con fundamentos en que el acceso a dicha información, que será pesquisada por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), «puede ayudar al esclarecimiento de los hechos».

Los dichos de la madre

A casi una semana de la desaparición del pequeño Tomás, su mamá conversó con el matinal ‘Bienvenidos’ donde se refirió a la última vez que fue visto mientras andaba con su tío.

«Yo nunca he dicho que confío a ciegas en mi tío, pero no era la primera vez que salía con él» comenzó señalando Estefanía, junto con agregar que: «Yo conozco a mi tío, yo sé cuándo anda raro, pero cuando él dice la verdad, yo me doy cuenta».

Mientras que el tío de Tomás señaló hace unos días que: «Salí a buscar los terneros y las vacas y en eso recorrimos el campo entre los dos, yo con él, de la manito. Y después me tocó echar las vacas para acá y lo dejé a él parado en una parte, y en esa parte yo me metí para abajo y después cuando volví no lo encontré».