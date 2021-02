Coté López encantó a sus seguidores al estrenar cambio de look A través de sus redes sociales Coté López sacó aplausos en redes sociales al compartir el nuevo cambio de look al que se sometió.

No cabe duda que Coté López es más que activa en sus redes sociales, la chiquilla que cuenta con más de 1.6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, siempre está compartiendo registros de su vida personal, además de sus próximos proyectos como influencer.

Y una de las cosas por las que la esposa del ‘Mago’ Jiménez es conocida, es por su larga cabellera rubia, aunque a veces ha variado el tono de esta, siempre se ha mantenido en un estilo similar. Pero desde hace un tiempo que la modelo venía señalando sus ganas de cambiar el estilo.

Así que finalmente por estos Coté López cumplió con su propósito, pues en un principio ella misma se lo cortó en casa, aunque al parecer tras esto optó por ir a una peluquería donde le dejaron el estilo que quería en su cabello.

«Fresh cut» escribió la chiquilla para acompañar un registro en sus historias de Instagram donde se puede ver que mantuvo su rubio platinado, pero ahora luce una melena mucho más corta y completamente lisa. «New hair cut» se le escucha decir en el corto video que compartió.

Los honestos mensajes de Coté López

Hace algunos días Coté López compartió una serie de fotitos en la red social donde escribió una serie de reflexiones relacionadas con su rol como influencer y los comentarios que recibe a diario por parte de sus seguidores y como no suele seguirlos.

«Si siempre escribiera lo que uds quieren oír entonces me convertiría en “ ustedes”…..ya no sería yo…. eso… solo pensaba» es uno de los mensajes que publicó para hablar sobre las críticas que dejan algunos de sus fanáticos sobre lo que comparte en su cuenta.

Otro de los mensajes que compartió Coté López dice: «Hay gente que tiene que entender algo de mi aún… si YO No me preocupo por las tonteras que escribo o que subo, menos me voy a andar preocupando de lo que uds entiendan» junto con agregar: «con amor sí».