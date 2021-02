Fernando Godoy dio detalles del programa que reemplazará a ‘Morandé con Compañía’ 'El Barrio, tu mejor compañía' es el nombre del nuevo programa humorístico de Mega que llegará a cargo de Fernando Godoy.

Durante los últimos días, ‘Morandé con Compañía’ ha estado en el centro de la noticia, luego de que se anunciara que Kike Morandé deja la animación del programa. Tras esto confirmaron que el canal seguirá con el programa solo que con un nuevo nombre y Fernando Godoy a la cabeza.

En este contexto el actor conversó con El Mercurio, para referirse a su llegada al espacio, que ahora llevará por nombre ‘El Barrio’, comentando que ya tiene experiencia en la animación, pues debió reemplazar a Morandé hace años. «Se generó un lazo bien grande con el equipo y con Kike, que fue uno de los primeros que confió en mí».

Siguiendo por esta línea, Fernando señaló que «A mí me invitaron a ser parte de un proyecto nuevo, donde vamos a tener personajes y un lenguaje distinto. Pero si fuera el reemplazo de Kike Morandé tampoco tendría ningún problema; al revés, me siento muy orgulloso del respaldo que me da el canal, y de que la productora y Kike me hayan elegido».

Por otro lado el iquiqueño aseguró que todavía no conversa con Kike Morandé sobre su debut como animador, aunque de todas formas afirmó que cuando sea el momento de hacerse cargo del programa, le pedirá consejos para llevarlo como corresponde.

«Ahora estoy trabajando con el equipo sobre el aporte que puedo hacer yo desde mi trabajo, que siempre ha ido en la línea de la comedia, entonces, voy a tener que hablar con el ‘maestro’ para pedirle algunos tips. No es algo nuevo, porque Kike me ha dado consejos desde el primer día que yo llegué al canal» comentó Fernando.

Hay que mencionar que de momento el nombre del programa no es definitivo, pues todavía se encuentra en desarrollo, mientras que tampoco se conoce la fecha exacta de su estreno ni la diferencia que tendrá con el histórico espacio de humor.