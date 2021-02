«Manifestación egoísta e individualista» Seremi de Cultura se refirió a mural de Mon Laferte Hace unos días Mon Laferte estrenó un mural en Valparaíso, frente a lo cual la Seremi de Cultura señaló que arriesga una multa.

Hace tan solo unos días Mon Laferte estrenó un mural haciendo alegoría a la menstruación pintado en el Cerro Alegre de Valparaíso. Frente a esta situación, la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Valparaíso, Constance Harvey se mostró preocupada por el lugar en el que se realizó.

En conversación con Radio Valparaíso, la autoridad indicó que: «Ella tiene todo el reconocimiento como cantante, probablemente también lo tenga como artista visual, no voy a hacer un análisis de ese tema, pero si lo importante y lo preocupante para mi como Seremi es que Valparaíso no sepa cuales son los atributos que le hacen poseedora de esa denominación de sitio de patrimonio».

«Gran parte del Cerro Alegre y Cerro Concepción, están dentro del sitio de patrimonio, por eso nosotros en el barrio puerto no pintamos murales sino que recuperamos fachadas». Además de indicar sobre el mural estrenado por Mon Laferte que: «Nosotros llevamos el arte para mejorar, para embellecer, no solamente para dejar una manifestación egoísta e individualista sobre una plataforma».

Para cerrar, la Seremi de Cultura aseguró que la cantante se arriesga a una multa. «Más allá que sean artistas o no artistas, la verdad es que el tema es dónde pintamos y dónde no lo hacemos. De esto está a cargo el Consejo de Monumentos Nacionales que defienden los atributos que tiene Valparaíso ante la Unesco».

«Eso no lo sé habrá que consultar con el Consejo de Monumentos Nacionales quienes sabrán si está correcto o no la afectación de ese muro, si es que contaba con los permisos de la vecina o de los vecinos, porque lo que viene es a alterar justamente su barrio» cerró sobre el trabajo de Mon Laferte.

De qué se trata el mural

Luego de estrenar el mural en Valparaíso, la intérprete se refirió al significado que tiene su pintura. «Este mural va de nuestro ciclo menstrual, de nuestros estados de ánimos en esos días y los dolores de guatita. Cuando yo era chiquitita me desmayaba del dolor».

«Justo ese día del mural me tocó mi ciclo, y estaba en mi día uno 😩😖 me dolía todo y la vecina de enfrente me dio una pastilla 😋que me ayudó a poder seguir pintando a 12 metros de altura» es parte de lo que escribió Mon Laferte en su cuenta de Instagram.