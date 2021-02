¡Con todo! Rosemarie Dietz arremete contra la amante de su ex "Todo el mundo la conoce", dijo en Instagram la exchica 'Mekano' Rosemarie Dietz, quien se refirió en duros términos a la amante de su exnovio.

La vida parecía sonreírle a la exchica ‘Mekano’ Rosemarie Dietz, ya que más de un año su pareja, Cristóbal González, le había pedido matrimonio. Sin embargo, la relación que tenían ambos tuvo un abrupto final.

¿La razón? A través de una historia en Instagram, la rubia respondió que si continuaba comprometida, pregunta que muchos seguidores se venían haciendo, ya que no se le veía junto a González.

“A toda mi gente que me ha preguntado si estoy en pareja. Hace un tiempo que no, solterísima y feliz, antes que tarde”, dijo la rubia en la red social de la camarita.

No obstante, esta respuesta venía después de un incidente ocurrido horas antes, donde Dietz reveló que su exnovio le habría sido infiel, exponiendo la identidad de la mujer aludida. «Con la marac… que me cagó, les presento a la put… de Valdivia. 50 años… no dejen jamás que las pisoteen ni que les vea la cara nadie», expresó molesta.

La imagen generó de inmediato repercusión en redes sociales, por lo que horas más tarde la exchica ‘Mekano’ explicó más a detalle lo ocurrido entre ella y su ex.

«Gracias a todos por el apoyo… y si el me ilusionó, me enamoró, me prometió muchas cosas, pero resulta que tenía a la scort que le paga y todo el mundo la conoce en Valdivia. Ella cobra por sexo, Dios arrasó con todo en 4 días», comenzó diciendo.

Además, revela que se quedó «sin casa, sin marido y sin mi hija gatita, pero al final de todo gracias Dios por abrirme los ojos. Duele, pero siempre es para mejor».

«Yo luchaba con algo que nunca iba a hacer. Gracias Dios por mostrarme el camino y por ser tu hija», finalizó.

Amenaza de querella

A raíz de la publicación que encendió todo, Rosemarie afirmó recibir un mensaje de parte de la mujer, amenazándola con querellarse, a lo que respondió que «haga lo que quiera me da lo mismo, no tengo miedo. Soy hija de Dios y contra eso nada que hacer».

Finalmente, cerró diciendo que «si me siguen hueviando (sic), voy a dejar más la cagá (sic), así que mejor quédense tranquilitos, porque no saben lo que puedo llegar a hacer».