Gobierno anuncia que gimnasios podrán funcionar a partir de la fase 2 Durante esta jornada se dio a conocer que los gimnasios podrán atender al público en todas las comunas que se encuentren en Transición.

El ministro de Economía, Lucas Palacios, junto a la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, el subsecretario de Economía, Julio Pertuzé, la seremi de Salud Metropolitana, Paula Labra, y la presidenta de la Asociación de Gimnasios de Chile, Marcela Díaz. Anunciaron hoy que los gimnasios nacionales podrán funcionar en el Paso 2 del plan Paso a Paso del Gobierno.

El ministro Palacios agradeció “al Ministerio de Salud que siempre nos apoya para ir avanzando en un objetivo común. En el Gobierno somos un equipo que está buscando la forma de superar la pandemia, personas sanas para ir recuperando poco a poco las distintas actividades que todos necesitamos, y también el empleo que ha sido muy golpeado durante toda esta pandemia”.

Junto con lo anterior, el jefe de la cartera precisó que “el rubro de los gimnasios incluye aproximadamente a dos mil gimnasios a nivel nacional. Representa 15.000 puestos de trabajo directo y 30.000 puestos de trabajo indirecto. Estamos hablando de 45.000 puestos de trabajo que han estado en condiciones extraordinariamente difíciles este año”.

“Por lo tanto, hemos ido avanzando, con estos protocolos, para que puedan ir retornando a sus actividades, puedan ir volviendo a su trabajo, y de esa manera alimentar a su familia”, complementó.

La apertura de los Gimnasios

De esta forma, a partir de mañana, los recintos cerrados de las comunas que estén en etapa de Transición del plan Paso a Paso podrán abrir sus puertas en la medida que en las salas de actividades dirigidas se permita el ingreso máximo de 5 personas. Y que en la sala de máquinas se respete el aforo máximo de una persona cada ocho metros cuadrados. El distanciamiento mínimo entre deportistas seguirá siendo a todo evento de dos metros.

Para los espacios exteriores de los gimnasios en etapa de Transición. En tanto, la normativa permitirá concentrar un máximo de diez personas y sin superar la presencia de una persona cada 8 metros cuadrados respecto del espacio disponible.

Por su parte, la ministra Pérez comentó que “todos los emprendedores, los dueños de recintos deportivos como son los gimnasios, han puesto todo lo que ha señalado la autoridad sanitaria para poder seguir avanzando en este caso en comunas que estén en fase 2. Pero si los deportistas no se cuidan, no son responsables, la verdad es que es muy difícil todos los esfuerzos que se puedan hacer si no está esa responsabilidad personal. Por eso, el llamado es a seguir cuidándose para que juntos podamos continuar abriendo nuevos espacios”.

En tanto, la seremi Paula Labra señaló que “sabemos que el deporte y la actividad física beneficia directamente la salud tanto física como mental de las personas”.

“Que los gimnasios puedan ahora abrir en fase 2 beneficia y mejorará directamente la salud de nuestros ciudadanos. Pero esto se va a hacer de manera segura y por eso se ha establecido un protocolo desde el ministerio de Salud con medidas especiales para su funcionamiento de manera que disminuyamos el riesgo de contagio en estos lugares”, indicó.

¿Cómo funcionarán los gimnasios en las otras fases del Plan Paso a Paso?

En la etapa de Preparación (paso 3), las actividades físicas en lugares abiertos se podrán realizar con un aforo de una persona cada 6 metros cuadrados. En lugares cerrados, las clases dirigidas se podrán dictar con un máximo de 8 personas por sala y en las salas de máquinas se permitirá una persona cada 6 metros cuadrados.

Mientras que en la etapa de Apertura (paso 4), las actividades físicas en lugares abiertos se podrán realizar con un aforo de una persona cada 4 metros cuadrados. En el caso de los lugares cerrados, las clases dirigidas se realizar con un máximo de 12 personas por sala de actividades. Y en las salas de máquinas se permitirá una persona cada cuatro metros cuadrados.