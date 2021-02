A 11 años del 27F: El día que Arjona evitó una tragedia en el Festival de Viña del Mar En la edición del 2010, Ricardo Arjona decidió hacer un cambio de última hora que permitió que la Quinta estuviera vacía previo al terremoto.

2010 fue complejo para nuestro país, y uno de los hechos que marcó ese año fue el terremoto 8,8° en la escala de Richter que destruyó gran parte de Chile.

Nadie estaba preparado para lo que iba a ocurrir esa noche del sábado 27 de febrero a las 3:34 horas, ni mucho menos la producción del Festival de Viña del Mar que a esa hora ya había finalizado su quinta noche, sin pensar que sería la última.

El grupo de cumbia chileno La Noche, el Ballet Folclórico de Chile (Bafochi), la colombiana Fanny Lu y el guatemalteco Ricardo Arjona eran los artistas que se habían presentado aquella noche. Todos con gran éxito.

Sin embargo, un cambio de última hora obligaría a modificar la parrilla que estaba definida, ya que el autor de «Señora de las cuatro décadas» iba a cerrar la jornada, pero solicitó a la producción que apareciera después de la banda liderada, en ese entonces, por Leo Rey.

«En un principio me estaban crucificando porque había pedido ese cambio, pero no fue algo mal intencionado ni tampoco premonitorio. Fue un cambio que sentimos que había que hacerlo, porque los artistas finales empezaban muy tarde y no quería hacer un show a contrarreloj en Viña», dijo Arjona en una entrevista en 2010 a La Tercera.

Asimismo expresó que «no deseaba estar cantando a las 4 de la mañana y saber que debíamos terminar en un determinado momento, quería sentirme más libre. Además, siempre había abierto el Festival»,

«No quiero darme ningún crédito»

Pese a que la decisión fue tildada en un principio de arrogante por parte de la prensa, este cambio ayudó a que la Quinta Vergara estuviera completamente vacía, ya que el show finalizó cercanas las 3 de la mañana.

«Por suerte y al final, fue una medida muy favorable, porque si yo hubiese recibido el escenario a las 2 de la mañana, hubiese estado cantando al momento del terremoto. Fue un asunto de suerte y estoy seguro que evitó una tragedia mayor, aunque no quiero darme ningún crédito, porque fue algo de mera suerte que hay que agradecer», finalizó Arjona.

Fanny Lu también recordó el terremoto

En una entrevista realizada en mayo de 2020 por el programa ‘Abrazo de Gol’ del CDF, la cantante colombiana Fanny Lu también se refirió a la fatídica noche.

«Yo canté ese día y afortunadamente habíamos salidos ya todos y estábamos en una fiesta y de repente empieza el terremoto y era como casi no podías casi ni caminar, porque uno veía los árboles muy encima, los postes la electricidad muy encima, todo el mundo en un pánico muy grande», partió diciendo la intérprete.

Ante la eventual llegada de un tsunami al lugar, Fanny cuenta que «primero la disquera nos subió a un departamento arriba que estuviese bien alto para protegernos de un probable tsunami. Estuvimos varios días esperando salir, finalmente salimos en un bus hacia Argentina».

«Estuvimos varios días en el hotel cantando con Beto Cuevas, Anahí, con todos los artistas que estábamos en el festival, compartiendo ratos juntos así como acompañándonos», recordó con cariño.