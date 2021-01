Sigue el caso Cachagua: Más de 40 jóvenes contagiados y uno inubicable Además, el seremi de Salud de Valparaíso, señaló que algunos de los asistentes a la fiesta clandestina entregaron información falsa.

Durante la jornada de este martes, el seremi de Salud de Valparaíso Francisco Álvarez, indicó que se denunció a 20 jóvenes por obstruir la investigación de las autoridades locales y del Gobierno por la polémica fiesta Clandestina de Cachagua para Año Nuevo, señalando que incluso entregaron información falsa.

«Los mismos jóvenes empezaron a entregar datos. Otros se quedaron callados y eso es totalmente grave porque están escondiendo con quienes estuvieron y para nosotros desde el punto de vista de la investigación epidemiológica es clave hacer la trazabilidad rápido y poder aislar a todas las personas» señaló Álvarez en Radio Universo.

Además el Seremi indicó que con la información que se tiene hasta el momento se está armando «el puzzle completo de cuáles son las personas afectadas». Aún así, la autoridad de la quinta región detalló que en el proceso de obtención de información, se denunció a 20 jóvenes por entregar datos incompletos o falsos.

Por otro lado hay que señalar que no solo se tienen denunciados a los asistentes, sino que a los organizadores y a dos personas por incumplir la cuarentena. «Fuimos a su residencia en Zapallar y no los encontramos, nos coordinamos con la Región Metropolitana y ellos fueron a sus residencias. De esos dos jóvenes se encontró uno y hay otro que no se sabe si está en Santiago o está acá y claramente esa persona -Covid19 positivo- arriesga sanciones no solo desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista penal».

Los contagiados que dejó el «carrete»

En entrevista para radio ADN, Álvarez aseguró que «ya estamos avanzando en el curso de los sumarios tanto a los organizadores, como aquellos jóvenes que incumplieron su cuarentena». Junto con afirmar que «ya tenemos más de 40 contagiados asociados probablemente a esta fiesta clandestina».

Siguiendo por esta línea indicó que «vamos a seguir cursando todas las acciones que sean necesarias para poder sancionar a los responsables y por otra parte evitar que se siga expandiendo este caso».