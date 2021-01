«Soy una defensora de los DDHH»: Adriana Barrientos sale a defender su candidatura como constituyente

Recientemente te contamos que Adriana Barrientos inscribió su candidatura a la Convención Constitucional, por el distrito 13, que corresponde a las comunas de El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón.

El anunció de su carrera política por la lista ‘Apruebo Dignidad’ generó una serie de críticas por parte del público e incluso de algunos de los partidos al interior de su pacto, como el Partido Comunista. Quienes publicaron un comunicado desmarcándose de su candidatura.

Frente a todos los comentarios negativos que recibió en los últimos días, fue la misma Adriana Barrientos quien salió a defenderse a través de su cuenta de Twitter. «Me llamaron de todos los canales pero no tengo nada que aclarar ante tanta difamación primero no soy pinochetista le guardo cariño las FFAA por que lo fui, rechazo todo tipo de violencia vengan de donde vengan soy pacifista creo en la lucha pero sin violencia!!» agregó.

Junto con lo que señaló: «Soy una defensora de los DDHH, hace 12 años que participo junto a @Movilh en las marchas, he sido denostada agredida por ser mujer y me toco conocer la pobreza, el hambre cuando voluntariamente decidí hacer algo por mi gente en mi trabajo en las ollas comunes».

«Con mucha emoción hoy firmé el manifiesto de Chile Verde y Soberano que me compromete con el irrestricto apoyo a los DDHH para que no quede duda sobre mi compromiso con los cambios profundos que requiere nuestra patria» escribió Barrientos.

Para cerrar, la ex modelo aseguró que. «Después del estallido social yo también cambié y estoy aportando a la gente que me quiere está nueva mirada de un Chile más justo y lindo para todes».

Me llamaron de todos los canales pero no tengo nada que aclarar ante tanta difamacion primero no soy pinochetista le guardo cariño las ffaa por que lo fui , rechazo todo tipo de violencia vengan de donde vengan soy pacifista creo en la lucha pero sin violencia!!

