Hacen pebre a Adriana Barrientos por candidatura a constituyente Tras el fin del plazo para las inscripciones a la Convención Constitucional, la candidatura de Adriana Barrientos causó gran polémica.

Este lunes terminó el plazo para inscribir a los candidatos que buscan convertirse en constituyentes para redactar la nueva Carta Magna de nuestro país. Y entre los participantes de la próxima elección, sorprendió la participación de Adriana Barrientos, quien va por el distrito 13, correspondiente a las comunas de El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón.

Al parecer a muchos no les pareció para nada la candidatura de la modelo, pues se llenó de cuestionamientos por su paso por la farándula, el cual estuvo lleno de polémicas. Además varios criticaron a la coalición que apoyo la postulación de la ex chica reality.

En este contexto incluso Natalia Aravena, enfermera y víctima de trauma ocular en el estallido social que se postula a constituyente por Convergencia Social y quien va en la misma lista de Barrientos criticó esta elección. «La izquierda, FRVS, no puede avalar candidaturas que no representan al pueblo. La candidatura de Adriana Barrientos es una falta de respeto» señaló a través de Twitter.

Por su parte, la propia modelo salió a defender su candidatura. «Yo veo que hay políticos que llevan 30 años metidos en esto y no han hecho nada, entonces yo no sé qué está esperando la gente por un cambio. Si la gente le va a dar el voto a los políticos de siempre, el país va a seguir igual, en las mismas condiciones» señaló, de acuerdo a lo consignado por Chilevisión Noticias.

«Creo que se necesita gente nueva, llena de proyectos. Los políticos llevan años y años en esto mismo y no hay ningún cambio, así que darle una oportunidad de todas maneras a la gente nueva, a los que vengan de diferentes ámbitos, actores, del mundo de las artes, medicinas, caras nuevas, de la televisión me parece espectacular, gente que no ha participado y que lo haga el día de hoy» agregó Barrientos.

Finalmente señaló que: «Me parece que eso es lo que se busca y es lo que la gente agradece, por eso he visto un gran respaldo popular hacia mí. Estoy súper agradecida».

Aquí te dejamos algunas de las críticas:

Lograr la convención constituyente nos costó vidas, torturas y mutilaciones. A mí me costó un ojo.

Pongámonos serios entonces, la izquierda, @FedRegionalista, no puede avalar candidaturas que no representan al pueblo. La candidatura de Adriana Barrientos es una falta de respeto. — Natalia Aravena – Candidata Constituyente (@NatureLyara) January 13, 2021

Lo de Adriana Barrientos es un muy mal chiste.

Muy, muy, pero muy malo. — hugo morales 📢 (@hugoguionista) January 13, 2021

Si la Adriana Barrientos saca más de 1 voto (el de ella), nos merecemos estar donde estamos… 😖 — Caro Fimmel (@chucaraperez) January 13, 2021

La farándula fué símbolo del despilfarro, de lo ordinario, del cahuin y de lo intrascendente.

Adriana Barrientos fué una de sus niñitas símbolo.

El Estallido y el plebiscito costó sangre y ojos.

No lo podemos derrochar eligiendo candidatos que van sólo para su propia publicidad — Pedro Illanes (@Pedro_Illane) January 13, 2021

Oye pero el problema principal de Adriana Barrientos es su pinochetismo, no que haya estado en la farándula 👀 — M (@MJPC21) January 13, 2021