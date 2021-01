Pamela Díaz confesó que se pone celosa de dos actrices que siguen a Jean Philippe Cretton En una reciente entrevista Pamela Díaz aseguró que le "molestan" algunas actitudes de dos actrices que siguen a su amorcito.

Tal como te contamos hace un tiempo, la relación de Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton logró traspasar fronteras en poco tiempo, pues incluso los tortolitos aparecieron en la lista de mejores parejas del año, creada por el sitio internacional E! Online.

Es por lo mismo que la Fiera dio una entrevista al mismo medio para hablar de su romance con el rostro de Chilevisión. Y una de las preguntas que le hizo el periodista es si «¿Son de celarse?», frente a lo que la animadora comentó que sí.

«Yo sí, pero no loca. Un poquito» aseguró Pamela. Tras lo que el periodista quiso ir un poco más allá, consultando si es que había encontrado algún mensaje «picantón» o «subido de tono» en las redes sociales de su amor. Momento en el que aprovechó de comentar una situación que le incomoda.

«¿A Jean Phi? Sí, de unas famosas, pero da lo mismo, no voy a decir. Hay como dos actrices que me molestan, pero no lo vamos a decir» comentó el rostro de TV+. Y aunque no quiso revelar de quien se trataban las chiquillas, sí comentó que fue antes de que confirmaran su relación.

Finalmente Pamela agregó que: «No corresponde, porque todavía le siguen poniendo me gusta y está bien. Y ahora que estamos juntos es como ‘qué linda pareja’».