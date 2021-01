Pamela Díaz aseguró que nadie en Mega ha llamado a Paty Maldonado tras su salida Recientemente Pamela Díaz se refirió a la salida de Paty Maldonado de 'Mucho Gusto' tras estar por 17 años en Mega.

Tras 17 años en Mega, en noviembre recién pasado se confirmó que Paty Maldonado no seguía en el canal luego de que no se le renovara el contrato tras estar sin pantalla por más de un año. Esta situación todavía sigue generando una serie de debates entre los rostros de televisión.

Por lo mismo que en ‘Me Late Prime’, Pamela Díaz junto a Andrés Caniulef analizaron la salida de la opinóloga en medio de la polémica. Fue en este contexto que La Fiera provechó de contar algunos detalles desconocidos de lo que ocurrió detrás de cámara.

Esto comenzó luego de que Caniulef sacara el tema, validando la decisión del canal de sacar a Maldonado. «Creo que finalmente el programa quiso blindarse» señaló el periodista, junto con agregar que el 2020 fue un año complejo sobre todo para los medios, asegurando que las ideas distintas «no llegaban a buen puerto».

Siguiendo por esta línea, Pamela Díaz no estuvo muy de acuerdo con los dichos de su compañero, señalando que el despido de Paty Maldonado fue injusto.

«Alguien que estuvo 18 o 19 años en el Mucho Gusto, de hecho fue pionera cuando partió el Mucho Gusto… yo nunca vi a la Paty involucrada con algo que fuera negativo para el programa» afirmó la Fiera.

Pero esto no fue todo, sino que Díaz no se enfocó tanto en la decisión de Mega de no renovarle el contrato a Paty Maldonado, pues lo que más le llamó la atención fue que nadie del canal ni de sus ex compañeros se ha acercado o la ha llamado.

«Yo la fui a ver hace 6 o 7 meses atrás, la fui a ver a su casa, y yo le pregunté ‘¿quién del canal te ha llamado?’, ‘nadie’» comentó Pamela, para luego agregar sin filtro que: «Hace 19 años sabemos quién es Paty Maldonado y de quién es devota».