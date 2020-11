No sigue: Tras 17 años Mega decide no renovar el contrato de Paty Maldonado Aunque desde octubre del año pasado Paty Maldonado no se encontraba en pantalla, recién este 31 de diciembre se termina su contrato.

Fue en octubre del 2019 que Mega decidió sacar a Paty Maldonado del ‘Mucho Gusto’ y a pesar de que sigue sin pantalla, aún es trabajadora del canal privado, pero esta situación está a punto de cambiar desde el 31 de diciembre. Esto, luego de que se diera a conocer que la estación decidió no renovarle contrato, tras formar parte de ella por 17 años, principalmente siendo panelista de ‘Mucho Gusto’. También te puede interesar: Paty Maldonado contó el particular consejo que le dio a Pamela Díaz por su nueva relación Maldonado tuvo una polémica salida del espacio matutino, «congelando» su participación en el programa para «proteger al canal y a los propios involucrados», luego del potente rechazo expresado por la ciudadanía en medio del estallido social. Hay que mencionar que la cantante actualmente tiene un programa en YouTube llamado ‘Las Indomables’, donde junto a Catalina Pulido se refieren a distintos temas de actualidad en nuestro país.