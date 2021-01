Mujer acusada de agredir a Carolina Molina contó su versión de los hechos Luego de que Carolina Molina denunciara ser víctima de una violenta golpiza por dos mujeres, una de las acusadas dio su versión.

Este lunes te contamos que Carolina ‘La Rancherita’ Molina denunció públicamente que el pasado 31 de diciembre fue víctima de una violenta golpiza en su propio hogar por parte de dos mujeres, una de las cuales sería la ex pareja de su actual pololo.

«Agarraron unos ceniceros, adornos y comenzaron a pegarme (…) También me golpearon con sus manos, me patearon en el suelo, me fracturaron un dedo del pie, porque justo andaba descalza» fue parte de lo que señaló la cantante nacional en conversación con el diario La Cuarta.

Luego de la denuncia que realizó Carolina Molina en varios medios de comunicación, la mujer acusada de la agresión dio una entrevista para ‘Contigo en la Mañana’ donde dio su versión de los hechos.

También te puede interesar: "Espero que se haga justicia": La Rancherita se refirió a la agresión que habría sufrido

«Yo con Astrid (amiga) fuimos a una tienda a cambiar un pantalón. Veo cosas en ofertas, le compro cosas a mi hijo, ropita. La fui a dejar a la casa. Llego allá, toqué el timbre. Al ver que nadie salía, llamé al papá de mi hijo y me dice que llega en 10 minutos. Nos quedamos afuera y sale Carolina. Me dice ‘¿qué haces acá?'» señaló Nataly Rivas.

Siguiendo por esta línea, la mujer afirmó que fue ella la que recibió golpes: «Ella (Carolina) abre la reja, me empezó a tirar el pelo de la nada. Agarró algo que había en el suelo y me pegaba tanto en la cabeza es que no tenía cómo defenderme. Lo único que hice fue girar y tirar combos como pude».

Finalmente Rivas señaló que su amiga en ningún momento se bajó del auto y que solamente encaró a Molina ya que esta le habría tirado una piedra. Tras lo que aseguró que ambas fueron a realizar una denuncia a Carabineros.