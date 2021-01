Claudia Conserva por antiguo comentario de Chino Ríos sobre su peso: «Me dolió hasta el alma» En su programa 'Milf', Claudia Conserva se refirió a unos comentarios que lanzó el tenista cuando ella era solo una adolescente.

En un reciente capítulo de ‘Milf’, el panel estaba comentando sobre lo que significa el peso de las personas y que este sea mencionado. Es en este contexto que Claudia Conserva relató una antigua experiencia que vivió con el Chino Ríos y que la dejó bastante mal en su momento.

Resulta que mientras Berta Lasala, Majo Torrealba y Fran Conserva llegaban al acuerdo de que burlarse del peso o hacer comentarios mal intencionados a respecto no se debía hacer, la animadora recordó lo que ocurrió cuando solo tenía 17 añitos.

«¿Saben quién me ‘gordeó’ una vez? Que me dolió igual… cuando era chica sí, tenía como 17 años y era gorda, un poquito… el ‘Pollo’ (Valdivia) me llevaba al Lomitón y yo pensaba que la hacía y me comía unos lomitos con papas fritas así de grandes (indicando con las manos) y me lo comía todo» comenzó relatando Claudia.

Junto con esto la comunicadora agregó: «Y cáchate que el ‘Chino’ Ríos, en esa época como de TV Grama, le preguntaron por ene mujeres chilenas, ‘cabras’ de la época, a ver cómo las encontraba. Yo dije ‘oh, sale mi foto… a ver’ y el ‘Chino’ Ríos dice ‘sí, es linda pero un poco gorda’. Me dolió hasta el alma».

En ese momento fue que Berta Lasala se unió a la conversación y le comentó a Claudia que ahora podría decirle al tenista «mira cómo estás tú y mira cómo estoy yo», a lo que la animadora hizo un gesto con las manos en referencia a las operaciones de Ríos.