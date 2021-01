El radical cambio de vida de ‘Peter la Anguila’: Ahora es panadero Tras alcanzar fama mundial con su tema, 'Peter la Anguila' pasó por una serie de situaciones que incluso lo llevaron a la cárcel.

Ya han pasado 9 años desde que Pedro Dayan Millán, más conocido como ‘Peter La Anguila’, ganó éxito internacional tras convertirse en viral con su particular canción ‘El estilo de Peter la Anguila’ que llamó la atención de todos gracias a su pegajosa letra y el particular videoclip de esta.

Pero con el paso del tiempo, varios se preguntan ¿Qué ocurrió con este éxito pasajero? Pues en conversación con el programa De Primera Mano de México, Millán habló sobre su vida y su inesperado ascenso a la fama, pues en su época de mayor popularidad, su obtuvo más de 5 millones de reproducciones solo en 24 horas.

Aunque no todo es color de rosa para ‘Peter la Anguila’, ya que a tres años de ganar fama con su tema, terminó detenido y fue enviado a la cárcel por ejercer violencia doméstica contra su ex pareja y madre de sus gemelos, Yenia Millán.

«Quince días antes fue ella la que cayó presa por violencia doméstica hacia mí. Eso es lo que nadie sabe. Pero como es la mamá de mis hijos, retiré todos los cargos» comentó Peter sobre los hechos de 2015. «Después vuelve a haber otra discusión. Los vecinos llaman a la policía, salgo y digo que fui yo. Ella retira los cargos, pero me cae arriba el Estado de Florida».

Finalmente Peter La Anguila fue dejado en libertad tras pagar una fianza de 5 mil dólares. Aunque solo a dos años de este incidente, nuevamente terminó en la cárcel, esta vez por posesión de cocaína.

Pero ahora su vida es mucho más tranquila, ya que radicado en Florida, Estados Unidos, trabaja en una panadería. «Antes todo el mundo estaba a mi lado y ahora nadie me dice nada», comenzó diciendo, añadiendo que incluso «caí en depresión cuando me tocó enfrentarme a la realidad. Ya no era Peter La Anguila, ahora me tocaba trabajar».

«Lo que hacemos es la masa de pan para restaurantes y aeropuertos. El pan de nosotros es salado y a la vez un poco dulce» cerró el artista.

Aquí te dejamos su entrevista: