Carla Jara se llenó piropos con destapada fotito desde la piscina A través de su cuenta de Instagram, Carla Jara compartió una fotito en bikini que la llenó de halagos por lo guapa que luce.

Sin duda que Carla Jara es una usuaria más que activa en sus redes sociales, donde siempre está compartiendo registros de su vida personal y laboral, encantando a sus seguidores con quienes también interactúa constantemente respondiendo a sus comentarios.

Pero recientemente la chiquilla dejó sin palabras a sus fanáticos al compartir una destapada fotito en bikini en la que se luce posando desde una piscina. «¡Qué calor de locos baby!» es parte de lo que escribió la comunicadora para acompañar la bella postal.

Obviamente que en poco tiempo le llovieron los comentarios a Carla Jara por lo regia que se ve. «Preciosa»; «Linda te vez Carlita»; «Que envidia !! Jajaja»; «Que edad tienes ?parece como q no pasaran los años por ti, linda»; «Con todo el espíritu veraniego»; «Que envidia de cuerpo linda carlita quien como tu»; «Tan bella como siempre!» y «Sigues igual q antes carla muy guapísima» son algunos de comentarios que recibió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlita Jara (@carlajaracadiz)

Empezó el año con nuevo look

Tal como te hemos contado, son varias las famosas que decidieron comenzar el año completamente renovadas, por lo que decidieron someterse a radicales cambios de look. Y ese es el caso de Carla Jara, quien a través de redes sociales compartió la nueva imagen con la que empezó el 2021.

«¡Ay, me saqué tantas fotos! No había ido a la peluquería hace un año y necesitaba un momento para mí, ¡estoy tan feliz!» comenzó escribiendo, además de agregar: «Para que vean que me estoy riendo de felicidad va la última foto sin mascarilla, porque estaba sola».

En ese momento Carla Jara también se llenó de halagos por lo bien que luce con su nuevo color. «Más linda que el 🌞»; «Me encanta! Siempre es necesario hacerse un cariñito a uno misma»; «Te quedó bello»; «Danos el secreto de cómo estás tan regia» y «Para’ lo bella!».