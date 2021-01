«Es bien divertida»: Francisca Merino contó que sapea a Pamela Díaz con perfil falso en Instagram en una reciente entrevista, Francisca Merino se refirió a su polémica relación con Pamela Díaz y cómo se llevan actualmente.

Más que conocida es la rivalidad entre Francisca Merino y Pamela Díaz, pues al parecer las chiquillas no se pueden ver ni en pintura. Es más en varias oportunidades ambas se han referido a la mala onda que existe entre ellas.

Así fue como en una nueva edición de ‘Sigamos de Largo’, la actriz nacional habló de esta ‘rivalidad’. Asegurando que ella siempre ha intentado llevarse bien con la Fiera, pero que la modelo es la que siempre le hace ‘desaires’.

Frente a las razones que puedan explicar la mala onda entre ambas, Merino aseguró que no puede encontrar una razón que sea lógica. «Yo hago mea culpa fácilmente y no, que yo me acuerde realmente no».

De todas formas, la ex panelista de farándula hizo un mea culpa y reconoció que. «No soy la reina de la simpatía cuando ando con mal genio, entonces puede que haya pisado algún callo».

A pesar de que no tiene claro cuáles son las razones para que exista «odio» entre ellas, Francisca Merino afirmó que siempre «he tratado de tener buena onda, porque después de tanto enemigo una ya no quiere más».

Tras esto Fran García-Huidobro recordó algunas declaraciones antiguas de Pamela Díaz en las que señalaba que no le creía y que era ‘cínica’, frente a lo que Merino señaló. «Si no me cree ¿qué puedo hacer? No me quita el sueño, al final uno no le puede caer bien a todo el mundo».

Pero esto no es todo, ya que Francisca reveló que incluso a veces espía el perfil de Pamela Díaz en Instagram con una cuenta falsa que creó hace algún tiempo. Y donde sigue a varios famosos con los que no tiene mayor relación.

«Es un nombre que nadie se va a imaginar», dijo Merino sobre el perfil. Agregando que sigue a Díaz y «me cago de la risa, es bien divertida».