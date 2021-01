Belenaza compartió picarón video para anunciar su nuevo espectáculo Para anunciar su próximo show de stand up comedy, Belenaza compartió un osado video que no terminó como varios esperaban.

No cabe duda que Belén ‘Belenaza’ Mora es una de las comediantes más queridas de la actualidad, la chiquilla que ganó popularidad en su paso por ‘Morandé con Compañía’ saca carcajadas con sus rutinas de stand up comedy, las cuales incluso la han llevado a participar de importantes eventos como el ‘Festival del Huaso de Olmué’.

Pero a raíz de la pandemia por el coronavirus, todos los artistas han tenido que suspender sus presentaciones en vivo para respetar el distanciamiento físico y solo recientemente algunos humoristas comenzaron a retomarlas en un nuevo formato de pago online.

Así que Belenaza se sumó a esta tendencia y quiso anunciar por redes sociales la fecha de su nuevo show de stand up comedy y lo hizo de una particular manera. Pues la chiquilla publicó un video en su cuenta de Instagram donde aparece de espalda subiéndose la polera poco a poco y de manera sensual, aunque no termina de la forma que varios esperaban.

«ESO ES LO QUE TENÍS! Ahora que viste el video, PARTISTE A COMPRAR TU ENTRÁ PA MI STANDUP! En www.comediaplay.com» escribió la comediante para acompañar el registro, junto con comentar que la presentación es este próximo 30 de enero.

Obviamente que Belenaza se llenó de comentarios por parte de sus seguidores, a quienes les encanta su sentido del humor. «Ajakajakajaja te amo»; «Me Encantó»; «regiiaaa»; «Me encantas»; «Eres seca»; «Te pasay pa regia» y «Esta cabra es seca, por eso la amo» son algunos de los comentarios que recibió.

Aquí te dejamos el video de Belenaza

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Belenaza Mora (@belenaza_)

Su paso por el Festival del Huaso de Olmué

Como te mencionamos, Belenaza no es para nada una novata en la comedia, pues la chiquilla tiene una gran trayectoria haciendo stand up, tanto así que en el 2019 fue uno de los platos fuertes del humor en el ‘Festival del Huaso de Olmué’ y su presentación fue un éxito total llegando al peak de sintonía con 23 puntos.