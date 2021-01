Andrés Caniulef ya tiene nueva casa televisiva tras su salida de ‘Bienvenidos’ Luego de ser sacado del matinal de Canal 13 en medio de la crisis de rating, a Andrés Caniulef no le costó para nada encontrar pega.

Hace poco más de una semana se dio a conocer que Andrés Caniulef fue sacado de ‘Bienvenidos’ y desvinculado de Canal 13 en medio de la crisis de rating que vive el matinal. El periodista alcanzó a estar solo por dos meses al aire en la sección de espectáculos del espacio.

«Desde mediados de diciembre, donde el ambiente se puso bien enrarecido, es el momento en el que yo me empiezo a dar cuenta que no había mucho futuro -al menos para mí– en el mundo del espectáculo o en lo que ellos habían propuesto y para lo que me habían llevado» es parte de lo que comentó el periodista tras ser invitado a ‘Me Late Prime’.

Pero su visita al programa de farándula no habría sido solo para hablar de su salida del matinal, pues según lo que comentó Sergio Rojas en su espacio por Instagram ‘Que te lo digo’, Caniulef estaba cerca de llegar a TV+. «Se invitó Andrés Caniulef al programa y nos fue el descueve (en sintonía) y por eso está en conversaciones con el canal, están todas las ganas de que él se integre al Me Late Prime» comentó.

«Depende obviamente de las conversaciones que él logre con Daniel Fuenzalida, pero entiendo que están todas las ganas» agregó Rojas, junto con señalar: «Él es un plus de todas maneras, está la intención de todas las partes. Solo tiene que llegar a un acuerdo de platas».

Su llegada a ‘Me Late’

Y luego de lo comentado por Sergio Rojas, al parecer si se pudo llegar a un acuerdo con Andrés Caniulef, pues en conversación con BioBioChile, Daniel Fuenzalida, animador y productor ejecutivo del espacio, confirmó su arribo al espacio.

«Se va a unir a nuestro equipo (…) estuvimos conversando con él, lo habíamos entrevistado la semana pasada. A mí me parece un excelente elemento, un buen profesional y con que se una al panel nos viene a aportar toda la parte periodística» aseguró.