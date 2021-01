De «vieja» trataron a Marcela Vacarezza y sacó aplausos con su respuesta Tras recibir un pesado comentario por parte de una usuaria, Marcela Vacarezza no dudó en contestar sin filtro.

Pese a que lleva varios meses viviendo en Estados Unidos por el trabajo de su esposo, de todas formas Marcela Vacarezza sigue en contacto con sus seguidores en nuestro país compartiendo todo tipo de registros, además de dar su opinión sobre distintos temas de la contingencia nacional.

Y en esta ocasión la comunicadora compartió una bella fotito en compañía de su retoño Vicente a quien acompañó a hacerse un examen PCR para que esta forma pueda volver a jugar fútbol. Pese a que la esposa de Rafael Araneda se llenó de cariñosos comentarios de sus seguidores, hubo uno que no gustó mucho.

Resulta que en la postal Marcela Vacarezza aparece completamente al natural, por lo que no luce ni una gota de maquillaje. Aunque a muchos les gusta destacar esta naturalidad en las fotos, una usuaria quiso destacarlo, pero para dejarle un desubicado comentario.

«Pensé que era su abuelita. Qué distinta se ve sin maquillaje 😱» escribió la mujer en la publicación de Marcela Vacarezza, quien rápidamente fue defendida por sus seguidores, quienes no dudaron en cuestionar los dichos de la usuaria.

Entre todos los mensajes que recibió la psicóloga, ella misma quiso referirse a esta situación, luego de que alguien le consultara el por qué no bloquea a quienes le dejan comentarios de este tipo. «Muy Buenos Días» aclaró: «es que no me ofenden porque así es la vida. Es obvio que uno está más vieja 👵🏻 Jajajaja».

Obviamente que Vacarezza sacó aplausos con su respuesta y de inmediato siguieron con su defensa. «Cualquier persona se ve distinta sin maquillaje, pero no por eso vas a ofender y menos con el cuerpazo que tiene Marcela, cualquiera se lo quisiera», agregó otro usuario. «Marcelita, eres muy hermosa con y sin maquillaje» son algunos de los mensajes que recibió.

Aquí te dejamos la publicación de Marcela Vacarezza