Pamela Díaz se refirió a su salida de Chilevisión: «Estoy tranquila» Luego de que confirmara su salida de Chilevisión, Pamela Díaz señaló que dentro de los próximos días tendrá definida su situación.

Durante la jornada de este viernes, Pamela Díaz confirmó a través de un corto video en su cuenta de Instagram que ya no seguirá en Chilevisión, luego de semanas de incertidumbre sobre su situación en el canal.

«People, tengo que contarles algo: me estoy despidiendo de mi canal… mi ex canal» comenzó señalando la animadora, junto con agregar: «Vienen cosas nuevas, uno nunca sabe lo que puede pasar».

Tras esto, Pamela Díaz conversó con LaCuarta donde señaló que tras su salida de Chilevisión no tiene pensado tomarse más vacaciones. «Qué más vacaciones si vengo llegando. Ya hemos estado todo un año en la casa, me carga. Me gusta salir y me gusta trabajar».

También te puede interesar: "Vienen cosas nuevas": Pamela Díaz confirmó su salida de Chilevisión

Siguiendo por esta línea, aseguró que «el lunes voy a saber bien a dónde me voy, qué voy a hacer y cuáles son los nuevos proyectos que tengo».

«Estoy tranquila. Lista para partir de nuevo en otra cosa que me guste. Yo sé que donde me vaya, me va a ir muy bien» cerró Pamela.