Amaya Forch y su nuevo look: «Hay que atreverse» La actriz sorprendió a sus seguidores luciendo un look diferente.

Desde que partió la pandemia del coronavirus, que la actriz Amaya Forch se ha retocado varias veces el pelito con diferentes colores.

De hecho, hasta se atrevió a ponerse el pelo morado.

Y en esta oportunidad decidió volver a cambiarse el color del pelo. Solo que esta vez optó por colores más tradicionales.

«Siempre he sido juguetona y la Faby y Enrique me siguen la corriente. Hace años que les confío mi pelo. A veces ellos proponen, a veces lo hago yo», partió diciendo la actriz de 48 años.

«Hoy le dije a la Faby: y si me pones un poco de rojo? En un minuto ya tenía listo todo y empezó a hacerme las mechas junto con el resto del color. Enrique acompañó el proceso con una playlist de miedo y de vez en cuando me subía una ceja como diciendo «que tal la música?». Los quiero, les agradezco el cariño y buena onda de siempre y los requete ultra recomiendo porque son los mejores. Siempre es bueno atreverse a jugar, cambiar y probar. ¿Les gustó como me quedó? A mí me encanta», expresó Amaya.