Amaya Forch defiende con todo a Josefina Montané: «Es una mujer valiente»

La semana pasada, Nicolás López estuvo en el centro de la noticia, luego que fuera declarado culpable por dos cargos de abuso sexual consumado, por los que arriesga hasta 5 años de cárcel. Aunque lo que más llama la atención son las declaraciones de las actrices a su favor, en especial Loreto Aravena.

Resulta que en los últimos días, se dio a conocer la declaración que entregó la actriz. «(López) Siempre me decía que yo era guapa, que era buena actriz y ese tipo de cosas. Siempre me tiraba tallas, como qué lata que andaba acompañada y ese tipo de tonteras» es parte de lo que señaló.

Pero la cosa no se queda ahí, ya que Loreto Aravena también habló sobre Josefina Montané, una de las víctimas del cineasta. «La conozco desde que partió su carrera. Trabajé en Soltera Otra Vez 1, 2 y 3. Siempre me pareció una chica que estaba por ser más bonita que talentosa. Le costaba mucho la actuación».

Junto con lo que agregó: «La vi en los estrenos de Nicolás. Siempre me hablaba bien de Nicolás. Que quería trabajar con él. Siempre me dio la impresión de que se llevaba bien con Nicolás. Nunca me habló de él como que la había joteado o algo parecido. Tampoco Nicolás me habló algo de ella, salvo que la encontraba bonita».

La defensa de Amaya Forch

Es en este contexto que Amaya Forch no dudó en salir a defender con uñas y dientes a la actriz de Mega. «Estuve junto a la Pin Montané en el programa The Covers y puedo requetecontra asegurar que es una actriz/cantante con un tremendo talento, dedicación y esfuerzo» comenzó afirmando.

De acuerdo a lo consignado por La Cuarta, afirmó estar enojada por «ver cómo el prejuicio ante la belleza sigue existiendo. A la Montané no la toquen. No solo es talentosa, trabajadora, dedicada, creativa y bella. También es una mujer valiente».