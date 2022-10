La reflexión de Amaya Forch por críticas a su cuerpo: «¿Estaba mal ser yo?»

Más de 312 mil seguidores tiene Amaya Forch en su cuenta de Instagram, donde siempre está más que activa, compartiendo todo tipo de contenido, además de reflexiones sobre su día a día, y los próximos proyectos laborales en los que se encuentra trabajando.

Es en este contexto que la actriz compartió un corto registro donde se luce en bikini, con el que aprovechó de enviar un sentido mensaje sobre las críticas que ha recibido a lo largo de su vida con relación a su cuerpo y cómo se las ha tomado.

Para acompañar el video en Instagram, Amaya Forch comenzó escribiendo: «Duro re poco al sol porque me da lata, tengo piel delicada y prefiero mi blancura».

«Durante años me dijeron que no mostrara las piernas por ser muy blancas, hasta me preparaban jugo de zanahoria para que me viera más «sana». Me tapé y tomé todos los jugos pero no entendia por qué debía cambiar mi color de piel» continuó la también cantante.

Siguiendo por esta línea, Amaya Forch agregó: «Estaba mal ser yo? Siempre me ha parecido absurdo eso de «quemada te ves mejor». Creo que nos vemos mejor cuando somos felices y libres de ser como queremos. Eso sí es sano».

«Cuídense del sol y no olviden ponerse la cremita de Jim Morrison!!», cerró su comentario.

Amaya Forch se llenó de aplausos

Al poco tiempo de compartir la publicación, Amaya Forch recibió más de dos mil me gusta y decenas de comentarios de sus seguidores, quienes no dudaron en aplaudirla por no dejar de prestar atención a esos comentarios y contar sus propias experiencias.

«Tienes razón, hay que aceptarse y quererse como uno es»; «Que lataaa!! No sé por qué la gente se siente con derecho de opinar sobre cosas tan incambiables (sic)»; «Hermoooosaaaa»; «Te ves regiaaaa»; «Mejor dicho y más claro imposible»; «Q cuerpazo belleza» y «Preciosa» es parte de lo que le escribieron.