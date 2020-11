Paty Maldonado tras su salida de Mega: «Yo di todo lo que tenía que dar» Luego que se confirmara la no renovación de su contrato, Paty Maldonado se confesó frente a esta situación y cómo se lo toma.

Durante la jornada de este martes se dio a conocer que tras 17 años, Mega decidió no renovar el contrato de Paty Maldonado, por lo que a partir del 31 de diciembre, la ex opinóloga de ‘Mucho Gusto’ se quedará sin canal.

Aunque para varios es una decisión que se veía venir, pues la ex cantante está fuera de pantalla desde octubre del año pasado, cuando comenzó el estallido social. Incluso ella misma se esperaba su salida del canal y así lo demostró en conversación con el portal Candy.cl.

«No me provocó ninguna sorpresa. Lo que sí me provocó sorpresa es que, a partir del 18 de octubre, no me dijeron nada. Nos dijeron todos para la casa, porque quedó la cag… Y empezaron a volver todos, y a mí no me llamaron. Y dije bueno, me tendrán que llamar, es lógico. Y no lo hicieron. Pero yo no estoy en mala con ellos. A pesar de eso. La hue… es así» comenzó señalando Maldonado.

Siguiendo por esta línea la opinóloga agregó: «Uno para un canal de televisión no es persona, es un número. Como en todas las empresas no más. Yo di todo lo que tenía que dar».

«Yo me preparé para el 31 de diciembre de este año. Sabía que hasta ahí mi contrato funcionaba. ya tenía pronosticado. No dejó de ser un poco cansador. Ahora, si hubiéramos conversado y hubiésemos llegado a un acuerdo por un año más, yo no sé. Porque llega un momento en que uno se cansa. Yo tengo mucha energía y soy muy creativa, pero te cansas también» señaló Paty Maldonado sobre su salida del canal privado.

Para cerrar, Paty se refirió a su largo paso por Mega: «Yo disfruté, lo gocé, hice una televisión que era distinta, porque también fue cambiando, y ya. Qué otra cosa puedes hacer en la televisión. Cambió, cambió todo, la forma, después del asalto social la gente cambió, ya no quieren pelea, no quieren nada. Hoy día el internet la lleva. El hecho de que yo no esté en la televisión no significa que te echen. No te renovaron, no te renovaron como en cualquier trabajo».