«No es lo correcto para tu salud»: Tonka Tomicic cortó emotivo contacto con Daniella Campos Mientras conversaban con Daniella Campos en 'Bienvenidos' sobre su estado de salud, Tonka Tomicic prefirió dejar el contacto hasta ahí.

Tal como te hemos contado, Daniella Campos sigue internada en la clínica por los fuertes dolores que sufre tras someterse a una compleja operación. Es por lo mismo que mantuvo un contacto con ‘Bienvenidos’ para referirse a sus avances.

«Aquí estoy con morfina, tratando de manejar las crisis que he tenido. Ayer tuve tres crisis y creo que una de ella fue la más dolorosa de todas las crisis que he tenido» comenzó señalando una emocionada periodista.

Siguiendo por esta línea, Daniella recordó a su retoña Maite y entre lágrimas comentó que «lo más difícil de todo fue que ayer mi hija me preguntó cuándo voy a volver a la casa y yo no sé qué contestarle, no sé no sé cuándo voy a salir de aquí. Me afectó demasiado pero el equipo médico me ha tratado tan bien».

Fue en ese momento que Tonka Tomicic decidió intervenir en la conversación para cortar la llamada: «Lo que has estado viviendo que sabemos que no es buena la conversación cuando entra en la emoción y es tan difícil para ti en estos minutos, siento que pese a que queremos continuar la conversación, creo que debemos colgar porque no te hace bien».

«Lo más importante es cuidarte a ti, entonces cortemos, busquemos la fórmula de tener otra conversación para que tú le cuentes al público como estas. No queremos para nada molestarte, sentimos que esto no es lo correcto para tu salud» cerró la animadora para despedirse de Daniella.