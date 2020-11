Denisse Campos se refirió al estado de salud de su hermana Daniella Frente al complicado estado de salud en el que se encuentra su hermana, Denisse Campos habló además de su distanciamiento.

Pese a que llevan tres años distanciadas, la compleja situación que está enfrentando actualmente Daniella Campos, quien se mantiene hospitalizada por los intensos dolores que ha presentado en su post operatorio, ha hecho que Denisse Campos se refiera al tema.

En conversación con La Cuarta, la ex modelo comentó que: «Yo tengo un tema con la Daniella que viene de hace años. No tiene que ver con una fecha de arreglo, si sé de ella o no, y tampoco tiene que ver con su salud».

Eso sí, Campos contó que de todas formas sabe de ella a través de su familia. «Y bueno, yo la quiero. Espero que le vaya bien y que se mejore», señaló.

«Nadie le puede desear a una hermana que esté mal de salud. De eso estamos claros, así que todo mi amor para ella», agregó.

Hay que mencionar que previo a su operación, Daniella Campos conversó con Tonka Tomicic sobre el distanciamiento y le comentó sus intenciones de volver a hablar con su hermana gemela. «Me gustaría hablar con ella cuando esté bien. No en una situación como ésta, que es súper estresante, ni que sea éste el motivo».