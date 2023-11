¡De impacto! Aseguran que panelista de Sígueme renunciaría por mala onda con sus compañeros

Hace cerca de un mes que comenzó ‘Sígueme’, el nuevo programa de farándula de TV+, el que no está alejado de las polémicas, pues Daniella Campos, una de sus panelistas, se ha llenado de críticas por su rol.

Resulta que los seguidores del espacio, no han dudado en llenar de críticas la participación de la ex modelo, con muchos partiendo a sus redes sociales, para asegurar que es una «mala panelista» y que no deja hablar a sus compañeros llevándose toda la atención.

Es en este contexto que, en el portal de espectáculos Infama, dieron a conocer que ‘Sígueme’ tendría su propia polémica entre las manos, ya que Daniella Campos estaría a punto de renunciar, en medio de las críticas de los espectadores.

«Daniella Campos presentaría su renuncia. Hoy habría amenazado con su renuncia por el poco apoyo de sus compañeros de panel», señalaron a través de sus historias de Instagram.

Eso si, se debe mencionar que hasta el momento no hay confirmación por parte de la farandulera ni del canal de que vaya a abandonar Sígueme, por lo que solo queda esperar a lo que pueda pasar en los próximos días.

Las filtraciones de Daniella Campos en Sígueme

Y aunque Daniella Campos se ha llenado de críticas por su participación, recientemente sorprendió al dar a conocer información desconocida sobre su ex Iván Zamorano y un tenso momento que habría atravesado con Marcelo Salas.

«Hay cosas que no puedo relevar porque hay cosas que también tienen que ver con códigos con las personas que yo conozco pero sí te puedo decir que dentro del camarín de fútbol habían hartas peleas, muchas peleas. Es más, puedo decir que entre Iván y Marcelo hubo una disputa muy grande», señaló la periodista.

Junto con agregar que «nunca fueron tan amigos, o sea, tenían buena relación, pero yo me acuerdo haber ido a Roma a conocer cuando Marcelo estaba casado con la Carola Messen. Fue la única vez que nosotros fuimos a Roma a la casa de ellos y no nos juntamos más porque cuando estábamos en Italia, yo creo que en ese tiempo ya las cosas estaban más… Se habían limado más las asperezas, pero anterior a eso, en el mundial del 98, Francia 98, camarín, ardía Troya».