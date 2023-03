«Iván era súper celoso»: Daniella Campos detalla el lujoso pololeo que mantuvo con Iván Zamorano en Italia

La ex modelo fue invitada al programa Podemos Hablar conducido por Jean Philippe Cretto. En el espacio entregó algunos detalles respecto a lo que vivió durante su relación con el reconocido futbolista Iván Zamorano.

Recordemos que la ex Miss Chile y el ex seleccionado mantuvieron una relación durante 5 años, la cual tuvo fin en el año 1999. Durante ese periodo ambos vivieron juntos en la ciudad de Milá, esto debido a que fue durante el periodo en el que Zamorano jugó en el Inter.

La periodista decidió compartir en el programa de Chilevisión algunos pormenores respecto a lo vivido durante dicha relación.

La vida de Daniella Campos en Milán

La ex Miss Mundo comenzó puntualizando que por muchos años no reveló detalles respecto a lo que vivió con el jugador. «Yo nunca he publicado nada en mi vida de mi historia con Iván, jamás. Pero a mí me tocó viajar por todo el mundo, yo no podía creerlo, tenía 18 o 19 años, andaba en carretes top, en palacios«, aseguró.

«Hasta el perro, Bam-Bam, entraba a comer a unos restaurantes que te mueres. Nos traían unos platos exquisitos y a él le traían un hueso gigante, una weá de este volado. Te juro por Dios», mencionó.

«Entonces vivimos cosas maravillosas juntos. Nada que decir. Él a mí me dio una vida que no la hubiese tenido jamás en mi vida. Estoy súper agradecida. Conocí casi toda Europa. Me tocó mucho viajar con las amigas, porque yo salía con las mujeres. Ellos se concentraban y nosotras…», detalló al respecto.

Ante estas declaraciones Jean Philippe no contuvo su curiosidad y decidió preguntar respecto al tipo de celebridades a los que se refería.

«Una vez llegó Beckham, estaba la cagá, porque todas las mujeres entrábamos con los jugadores al estadio por un lugar especial. Entonces pasaban los jugadores y nosotras estábamos todas afuera del auto así como ‘cacha, viene Beckham’. Y cuando sale Beckham quedamos así. Entonces estaban todos enojados», detalló en respuesta Daniella Campos.

«Iván era súper celoso conmigo, por lo menos conmigo sí. Pero yo lo acompañaba a todas, porque teníamos muchas cenas de los fanáticos del club, entonces aparte de la vida social que teníamos… Además el dueño del Inter era un magnate, que su hijo estaba casado con Roberta Armani (sobrina del diseñador Giorgio Armani)», respondió tras ser cuestionada por los celos de Iván.

«Es otro mundo. A nosotros nos cerraban la tienda, los showroom, antes de que (las colecciones) salieran a la tienda. La Roberta nos cerraba y nosotros parecíamos… ¿Cachai esa weá del carrito en cinco minutos? Era divertido«, continuó.

La carrera de Zamorano en el Inter

El animador preguntó además respecto a la importancia del ex jugador en esos años, a lo que ella respondió: «Era más querido que Ronaldo, porque Ronaldo era súper carretero. Éramos vecinos, nosotros vivíamos en el piso 13 y Ronaldo en el 15, entonces teníamos que esperar como cinco ascensores para que pasara la cantidad de brasileños que iban a las fiestas».

«Imagínate que nosotros teníamos una fiesta anual, que la hacía el dueño del Inter, donde iban todas las señoras y pololas de los jugadores, y te entregaban un regalo que era siempre una joya, a los hombres una bolsa con monedas de oro», aseguró, según lo consignado por glamorama.

«Guardo en mi corazón imágenes, historias, anécdotas que nunca voy a publicar, porque hoy día él tiene una hermosa familia. Y en Italia era el más reconocido de todos», agregó Daniella Campos.

«Perdían un partido y le tiraban de todo a los autos, lechuga, huevo, tomate, todo. El único auto que nunca se tocó era el de Iván, porque se le reconocía que él jugaba con el corazón y que corría hasta el último, por eso era tan querido. Yo compartí con el número uno de los números uno en ese momento«, finalizó respecto al tema.