Ministro Bellolio por el segundo retiro de las AFP: «Va sí o sí, pero por la vía legal» Tras el requerimiento al TC del Gobierno por el segundo retiro del 10%, el ministro Bellolio aseguró que se hará siguiendo la Constitución.

La mañana de este lunes te contamos que el Gobierno presentó un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) por el proyecto de ley presentado por un grupo de diputados que busca el segundo retiro del 10% de las AFP. Es por lo mismo que el ministro Jaime Bellolio salió a referirse a esta situación.

El vocero aseguró que el Gobierno acudió al TC no porque esté en contra de este nuevo retiro, sino que está «contra el mecanismo que se ha escogido, que es una verdadera trampa constitucional».

Conversando con T13 Radio, Bellolio señaló que el retiro de las AFP «va sí o sí, pero va por la vía legal», junto con agregar que «estamos en un problema político agudo cuando hay quienes no les importa saltarse las reglas, no les importa el no condenar la violencia o más bien tienen el gatillo del dedo muy rápido y ayer en la noche lo que uno veía era que querían suspender el periodo presidencial».

Hay que mencionar que el proyecto por el segundo retiro de las AFP tuvo un apoyo transversal por parte de la Cámara de Diputados, por lo que este miércoles los senadores deberán votar su aprobación.