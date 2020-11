Marcela Vacarezza sale a «explicar» dichos de ministra Zaldívar por el retiro del 10% A través de su cuenta de Twitter, Marcela Vacarezza se refirió a los críticados dichos de la ministra Zaldívar por el segundo retiro.

La tarde de este lunes, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, generó gran molestia por sus dichos sobre el segundo retiro del 10%, mientras se refería al proyecto presentado por el Gobierno.

«No corresponde que alguien que no lo necesita reciba un beneficio, reciba un regalo del Estado financiado por todos nosotros», señalando que es «absolutamente impresentable» que las personas con altos ingresos accedan a un retiro de fondos.

Ante esta situación, Marcela Vacarezza ocupó su cuenta de Twitter para «explicar» las palabras de la secretaria de Estado, recibiendo diversas reacciones de sus seguidores.

«Sin afán de polemizar, pero cuando la ministra habla de “regalo” no se refiere al 10% sino a los impuestos que no tendrán que pagar los más ricos o no? No me puteen, conversemos», mencionó Vacarezza.