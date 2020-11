Joven que estaba desaparecida se comunicó con su madre en pleno ‘Contigo en la mañana’ Mientras la mujer contaba en 'Contigo en la mañana' que buscaba a su hija que desapareció en Halloween, la joven se comunicó con ella.

La mañana de este martes, Jocelyn Soto dio una entrevista a ‘Contigo en La Mañana’, para dar a conocer el caso de su hija, Jessica Beltrán, una joven de 17 años que desapareció el pasado 31 de octubre en Maipú. Pero en pleno despacho vivió un inesperado momento.

Resulta que la mujer contaba que la última conexión de WhatsApp de su hija había sido la noche de Halloween a las 23:31, la mujer explicó a los conductores que «he agotado todos los medios. Hice la denuncia, le he buscado, no he descansado. Busqué en las redes sociales, le hackié el Facebook, pero no sabemos nada (…) Pienso lo peor. Ella ya se habría reportado. Siempre cuando se queda fuera de casa avisa».

Más adelante, contó que tras las primeras 48 horas de búsqueda recibió un mensaje de Jessica, en el cual le decía: «Mami, tranquila. Estoy bien, luego nos juntaremos y te explicaré todo“, para luego agregar que esas «no son palabras de mi hija, ella no se expresa así».

También te puede interesar: Daniel Stingo confirmó que se postulará como constituyente

Fue en ese momento que Jocelyn insistió en contactarla, recibiendo supuestos mensajes de voz por parte de la joven. «Reconocí su voz, pero la noté nerviosa. Como si la tuvieran retenida», dijo mientras miraba su celular.

«¿Le está escribiendo ahora?», preguntó Monserrat Álvarez, a lo que Soto respondió: «Me estoy comunicando con mi hija, estoy conversando con ella. Me estaba diciendo que…».

«Jocelyn, si no quieres entrar en detalles y estás concentrada en esto, te dejamos. Mañana contamos qué va a pasar. No sé si prefieres cortar por ahora», dijo la animadora, a lo que Jocelyn señaló: «Sí, mejor, porque hay hartas cosas de las que me estoy enterando ahora».