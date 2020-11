Hacen bolsa a Marcela Vacarezza por mostrarse en contra del segundo retiro del 10% A través de redes sociales, Marcela Vacarezza criticó la poca ayuda del Gobierno en este tiempo, pero de todas formas se fueron en su contra.

Por estos días Marcela Vacarezza nuevamente está en la noticia y se convirtió en el blanco de las críticas tras mostrarse contraria al proyecto por el segundo retiro del 10% de las AFP.

A través de su cuenta de Twitter, la comunicadora aseguró que: «Son pensiones miserables, pero también creo que hay que darse cuenta que el retiro no es el camino. El sistema de AFP hay que mejorarlo sin duda, pero más aún los sueldos bajísimos para elevar ese fondo».

Tras esta publicación, Marcela Vacarezza recibió una serie de críticas por parte de los usuarios de la red social, quienes cuestionaron sus dichos, pero la psicóloga no tardo en contestar. «No hablo del dinero de los demás. Me refiero a un sistema que está como las pelotas, a la ausencia hoy de respuestas efectivas por parte del gobierno, y a un segundo retiro (no el primero) de tono muy populista».

Pese a su explicación, las críticas en su contra siguieron, por lo que nuevamente salió a defenderse. «Vivo en Chile hace 50 años. Llevo tres meses en EEUU y hay algunos que me dicen que ya no puedo opinar de mi país porque no estoy allá. El tema no es ese. El problema es que ya no hay capacidad de discusión. El que no piensa como yo es un imbécil al que hay que destruir».

