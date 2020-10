Marcela Vacarezza enterneció al mostrar el disfraz de Halloween de su retoño Benjamín A través de Instagram, Marcela Vacarezza compartió unas adorables postales del pequeño listo para celebrar Halloween en su jardín.

El pasado mes de septiembre, Marcela Vacarezza y Rafael Araneda confirmaron que se convirtieron en papitos nuevamente, tras terminar con el proceso de adopción de Benjamín, un pequeño chileno de origen haitiano que se robó el corazón de la pareja.

«Somos papás dichosos de un cuarto hijo. Es una noticia que hace tiempo queríamos compartir con todos ustedes, no se podía no porque no quisiéramos, sino porque hay que custodiar según la ley el bien del niño» comentaron en ese momento.

Y desde ese momento que Marcela y Rafael no han podido con la chochera, publicando una serie de adorables registros de la vida diaria junto a su retoño de dos añitos.

Así ocurrió recientemente luego de que la animadora compartiera unas tiernas fotitos del pequeño con su disfraz de Halloween. «Listo para su celebración de Halloween en el Jardín. No puedo sino amarlooooo» escribió Vacarezza.

Rápidamente Marcela se llenó de comentarios por lo tierno y feliz que luce su pequeño. «Está tan feliz»; «Su carita lo dice todo!! Pura felicidad!!»; «Su cara de felicidad, refleja el amor que le brindan»; «Hay nooooo me lo como a besos que hermosoooo no nada más puro que la mirada de un pequeño amado» y «Que hermosura de niño… su sonrisa lo dice todo».