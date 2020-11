«Conmigo no se metan»: Luli anunció demanda contra quienes le hicieron daño Por medio de redes sociales, Luli afirmó que demandaría a quienes le han hecho mal aunque sin dar más detalles sobre esta situación.

Por estos días Nicole Moreno, más conocida como Luli, no lo está pasando muy bien, pues recientemente sus padres se contagiaron de Covid-19 y le han llegado una serie de críticas. Es en este contexto que prometió demandar a todas las personas que le hicieron daño en su vida.

Así fue como lo aseguró la misma ex reina del Festival de Viña a través de las historias en su cuenta de Instagram, red social donde constantemente es blanco de duras críticas y pesados comentarios por parte de los usuarios.

«Todo se devuelve, por que la vida tiene tantas vueltas», escribió Luli en una de las publicaciones, que acompañó de emojis de notas musicales.

Luego, en otra publicación, agregó: «Demanda para todos los que me hicieron daño en mi vida. Gracias al deporte me acuerdo de cada situación. Cuidado, conmigo no se metan. ¡Prepárense!», finalizó, sin entrar en más detalles sobre a quiénes se refería.