«No somos el uno para el otro»: Pamela Díaz sin filtro sobre su relación con Jean Philippe De todas formas Pamela Díaz aseguró que a pesar de las diferencias que tiene con Jean Philippe Cretton, se gustan mucho.

La mañana de este martes, Pamela Díaz estuvo invitada junto a Chiqui Aguayo y Begoña Basauri al matinal ‘Mucho Gusto’ donde hablaron del éxito de su programa online ‘Socias’.

Es en este contexto que las comunicadoras también aprovecharon de hablar sobre otros temas, siendo uno de estos la relación de la Fiera con Jean Philippe Cretton, la cual confirmaron hace solo algunas semanas.

Pese a que en un principio costó que Pamela diera información sobre su romance, poco a poco entregó algunos inéditos detalles, los cuales dejaron impactadas a las presentes.

Primero que todo, Díaz aseguró que con Cretton «no estamos pololeando, él no me ha pedido pololeo, ni yo tampoco. Estamos saliendo no más, no sabemos si mañana terminaremos».

Luego, Pamela agregó que son demasiado diferentes y que siempre hablan de ello. «No somos el uno para el otro, pero nos gustamos. Hay muchas personas así, que pueden durar mucho, o pueden durar nada (…) Estamos muy felices», expresó.

Frente a esto, Basauri aseguró que la pareja lleva un año de relación, cosa que la animadora de Chilevisión negó, señalando que «si lleváramos un año, ya tendría un hijo, me hubiese casado… Con lo rápida que soy».