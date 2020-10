«Te poní hue…» Concejala de Talcahuano se puso a retar a su hija en plena sesión por zoom Tras la viralización del video, la concejala aseguró en una entrevista que no estaba hablando con su hija, sino que con su perrita.

Como ya se ha hecho costumbre con el teletrabajo, un micrófono abierto durante una videollamada nuevamente se volvió viral. Pues resulta que la concejala de Talcahuano, Pamela Cortés (PPD), fue protagonista de una peculiar situación en medio del Concejo Municipal.

«Te estay bloqueando y cuando te bloqueai te poni hueona» se le escuchó decir. Estas palabras dejaron desconcertados a los demás participantes de la reunión virtual. «Concejala, se le quedó su micrófono abierto», le dijo rápidamente el alcalde de Talcahuano, Henry Campos (UDI).

Ante esto, y en conversación con Sabes.cl, la concejala dio su versión de lo sucedido: Negó que las palabras fueran para alguno de sus hijos, sino que iban dirigidas a su perrita.

«Se me abrió el micrófono y reaccioné donde mi perrita me mordió el tobillo cuando se me cayó una pepa de chocolate y por eso fue la reacción», aseguró.

«No estoy justificando la causa, porque aunque sea un perro tampoco tienes que tratarlo así, pero me mordió, entonces reaccioné corriéndola», concluyó.