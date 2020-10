«No quiero hablar de Kel»: La respuesta de Raquel Argandoña al ser consultada sobre su hija Tras referirse a la salida de la cárcel de su retoño, Raquel Argandoña prefirió no comentar sobre su hija mayor, con quien está distanciada.

La mañana de este lunes se dio a conocer que Nano Calderón finalmente dejará la cárcel y quedará en arresto domiciliario. Es por lo mismo que en ‘Bienvenidos’ Raquel Argandoña comentó lo feliz que se encuentra con la salida de su retoño y que «lo único que quiero es abrazarlo».

Es en este contexto que aprovechando las palabras de la animadora, Tonka Tomicic le preguntó a su compañera: «¿Qué te gustaría decir algo a Kel, si le pudiera decir algo?».

«Nada. Nada, nada, Tonka. No, nada. Nada, nada. Nada», mencionó rápidamente Argandoña, rematando con: «Yo no quiero hablar de Kel. Yo no quiero hablar de Kel. Quiero que me respeten eso. Mi preocupación en este momento es 100% mi hijo».

Hay que recordar que Raquel actualmente está distanciada de su hija mayor, esto luego de que defendiera al joven de 23 años, en el momento que fue acusado de agredir a su padre con un cuchillo.