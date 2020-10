Raquel Argandoña se emocionó por la salida de Nano Calderón de la cárcel En 'Bienvenidos', Raquel Argandoña terminó entre lágrimas al conocerse que Nano Calderón dejaba Santiago 1.

Durante la mañana de este lunes se dio a conocer que Hernán ‘Nano’ Calderón dejó Santiago 1, luego de que se revocara la medida de prisión preventiva por arresto domiciliario y Raquel Argandoña se enteró de su liberación mientras estaba en ‘Bienvenidos’.

Frente a esta situación, el rostro de Canal 13 señaló: «Estoy muy feliz y obviamente ayudó mucho la declaración del padre porque se contaron los hechos como realmente fueron», refiriéndose a que Hernán Calderón Salinas pidió retirar la causa de homicidio frustrado.

También te puede interesar: Nano Calderón deja la cárcel tras revisión de medidas cautelares

Siguiendo por esta línea, Raquel aseguró que: «Este día lo voy a recordar, porque ganó el Apruebo y mi hijo va a ser trasladado… lo único que quiero es abrazarlo. Estaba con el celular en la mano y me dijeron que pronto será trasladado».

«Es fuerte, es una mezcla, prometí no llorar porque las mamás que han pasado lo que yo pasé, me entienden. Verlo ahí… mi niño, me va a matar, pero es mi guagua» comentó sobre sus sentimientos en el momento de la salida de Calderón Jr.